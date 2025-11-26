আগুন
আগুন
জেলা

চট্টগ্রামে পোশাক কারখানার গুদামে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরের উত্তর কাট্টলির এইচবি পোশাক কারখানার গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে আগুন লাগে, যা ১ ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের চট্টগ্রামের উপসহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন প্রথম আলোকে জানান, কারখানাটি চয়তলা। নিচতলার গুদামে আগুন লাগে। দুটি ইউনিট নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। কেউ হতাহত হননি।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম নগরের কালুরঘাট বিসিক শিল্প এলাকার একটি পোশাক কারখানার গুদামে আগুন লাগে। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় এ আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয় ফায়ার সার্ভিস।

আরও পড়ুন