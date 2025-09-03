গভীর রাতে পুকুরে মিলল এক ব্যক্তির লাশ, বন্ধু আটক

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার একটি পুকুর থেকে তপন চন্দ্র মজুমদার (৪২) নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে চর জব্বর থানা-পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে চরবাটা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কুমোদ মজুমদারের বাড়ির পুকুর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ডালিম চন্দ্র মজুমদার (৪০) নামে তাঁর এক বন্ধুকে পুলিশ আটক করেছে। তপন ও ডালিম দুজনই চরবাটা গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে পুকুরের পানিতে কিছু একটা পড়ার শব্দের সঙ্গে এক ব্যক্তির চিৎকার শুনে আশপাশের বাসিন্দারা এগিয়ে যান। সেখানে গিয়ে পুকুরে ডুবতে থাকা ডালিম চন্দ্র মজুমদারকে উদ্ধার করেন। পরে রাত তিনটার দিকে একই পুকুরে তপন চন্দ্র মজুমদারের লাশ ভেসে ওঠে।
বাসিন্দারা জানান, ডালিম ও তপন বন্ধু। তাঁরা প্রায়ই একসঙ্গে আড্ডা দিতেন। গতকাল রাতেও তাঁদের একসঙ্গে আড্ডা দিতে দেখেন গ্রামের লোকজন। তাই ডালিমকে পুকুর থেকে উদ্ধারের পরও সন্দেহবশত তপনকে খুঁজতে থাকেন বাসিন্দারা। এরই একপর্যায়ে ভাসমান লাশটি দেখতে পেয়ে তাঁরা পুলিশকে খবর দেন।
চর জব্বর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, তপন চন্দ্র মজুমদারের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তাঁর কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, সেটি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আটক ডালিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।