বিসিএস পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী।
আজ সোমবার বেলা ১টা ২৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে আরিচাগামী লেন অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। মহাসড়ক অবরোধের ২০ মিনিট পর বেলা ১টা ৪৫ মিনিটে তাঁরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, অন্যান্য বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পর লিখিত পরীক্ষার জন্য অন্তত ছয় মাস সময় দেওয়া হয়, তবে ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার আগে মাত্র দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে। তাঁরা যৌক্তিক সময় বিবেচনা করে লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবি জানিয়েছেন।
অবরোধ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের ৪৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী নুহু আলম বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান পিএসসি ছাত্রবান্ধব। তারা শিক্ষার্থীবান্ধব সিদ্ধান্ত নেবে, যেটা শিক্ষার্থীদের পক্ষে থাকবে। ১৯ নভেম্বর থেকে আমাদের ভাইয়েরা অনশনে বসে আছে শহীদ মিনারে। আমরা কয়েক দিন ধরে ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছি। যে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটার বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়িয়েছি। আমরা চাই, সরকার একটা জোরালো ভূমিকা রাখবে এবং আমাদের পড়ার টেবিলে ফেরত যাওয়ার সুযোগ দান করবে।’