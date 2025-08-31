রাজশাহীতে জেলা বিএনপিকে না জানিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রস্তুতি সভা, সাবেক সভাপতিকে নোটিশ

রাজশাহীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা হয়েছে। তবে ওই সভার বিষয়ে জেলা বিএনপির নেতাদের অবহিত না করায় সংগঠনের সাবেক সভাপতিকে কারণ দর্শনোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
আগামীকাল সোমবার বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করা হবে। এ উপলক্ষে গত বুধবার রাজশাহী নগরের বোয়ালিয়া এলাকায় দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন (তপু)। একটি অনলাইন পোর্টালে ওই প্রস্তুতি সভার খবর দেখে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে জেলা বিএনপি। এতে স্বাক্ষর করেছেন রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাইদ (চাঁদ), যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম ও সদস্যসচিব বিশ্বনাথ সরকার।
তোফাজ্জল হোসেন স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে ওই অনলাইন পোর্টালে খবর প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বর বিকেল চারটায় নগরের আলুপট্টি মোড়ে সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে। কর্মসূচিতে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা–কর্মীদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। ওই সভায় বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য জাহান পান্না, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক তাজমুল তান, পুঠিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিনুল হক, পুঠিয়া পৌর বিএনপির সভাপতি বজলুর রহমান প্রমুখ।
ওই প্রতিবেদন দেখার পর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে তোফাজ্জল হোসেনকে কারণ দর্শানো নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ‘আপনি অবগত আছেন যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি রাজশাহী জেলা শাখার কমিটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় একটি অনলাইন পোর্টালে প্রচারের মাধ্যমে জানতে পারলাম, ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের জন্য প্রস্তুতি সভা করেছেন, যা স্পষ্ট দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল। আমরা মনে করি, একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে আপনার নিকট প্রত্যাশা ছিল দলীয় নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলা মেনে চলা। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের জন্য প্রস্তুতি সভাটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী।’
নোটিশে আরও বলা হয়েছে, ‘কেন আপনার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, সে বিষয়ে লিখিত জবাব এই নোটিশ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা বিএনপির দপ্তরে দাখিল করতে আপনাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে তোফাজ্জল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, রাজশাহী জেলা বিএনপির নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। ওই কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এখন কোনো কমিটি নেই। তারা তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ পাঠাতে পারেন না। কমিটি বিলুপ্ত করার কারণেই তিনি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপনের জন্য প্রস্তুতি সভা করেছেন।