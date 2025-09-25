বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের নিয়ে বরিশালে আদালত পরিদর্শনে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। বৃহস্পতিবার সকালে
বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের নিয়ে বরিশালে আদালত পরিদর্শনে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। বৃহস্পতিবার সকালে
জেলা

বিদেশি কূটনীতিকদের নিয়ে বরিশালের আদালত পরিদর্শন করলেন প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদকবরিশাল

ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ (ইইউ) বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের নিয়ে বরিশালের আদালত পরিদর্শন করেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। তাঁরা বরিশাল জেলা জজ আদালত, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শনের পর আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরের একটি হোটেলের মিলনায়তনে ইউএনডিপি আয়োজিত ‘জুডিশিয়াল ইনডিপেনডেন্সি অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি’ শীর্ষক এক সেমিনারে অংশ নেন।

আজ সকাল ১০টার দিকে প্রধান বিচারপতি বরিশাল আদালতে পৌঁছালে তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বিচারক ও আইনজীবী সমিতির নেতারা। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকস, নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকন আরাল্ড গুলব্র্যান্ডসেন, ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। বিচার বিভাগের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি স্থানীয় বিচারকদের সঙ্গে তাঁরা মতবিনিময় করেন।

বরিশালের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ শেখ ফারুক হোসেন জানান, বিচার বিভাগকে পৃথক্‌করণে প্রধান বিচারপতি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। আদালতের কার্যক্রম সরেজমিন দেখে ইউএনডিপির প্রধানসহ সাতজন বিদেশি কূটনীতিক সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, প্রতিনিধিদল আশা প্রকাশ করেছে, দেশের গরিব ও দুস্থ মানুষের জন্য বিচারসেবা আরও সহজ ও কার্যকর হবে। রাষ্ট্রদূতেরা ন্যায়বিচার প্রক্রিয়ার অগ্রগতিকে স্বাগত জানান।

এ সময় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। আদালত পরিদর্শন শেষে দুপুরে প্রধান বিচারপতি নগরের বান্দরোডের একটি হোটেলের হলরুমে ইউএনডিপি আয়োজিত ‘জুডিশিয়াল ইনডিপেনডেন্সি অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি’ শীর্ষক সেমিনারে অংশ নেন। সেমিনারে বিভাগের জেলা ও দায়রা জজ, অন্যান্য বিচারক এবং আইনজীবীরা অংশ নেন।

এর আগে গতকাল বুধবার দুই দিনের সফরে ইউএনডিপির প্রতিনিধিসহ সুইডেন, নরওয়ে, ইইউ রাষ্ট্রদূত ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার বরিশালে আসেন। তাঁরা সফরের প্রথম দিন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আগামী জাতীয় নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ, তা মোকাবিলায় কী ধরনের সহযোগিতা করতে পারে, সে বিষয়ে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। সভায় ইসির অতিরিক্ত সচিব এ কে এম আলী নেওয়াজ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে বিদেশি কূটনীতিকেরা বরিশাল আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ওই দিন বিকেলে তাঁরা নগরের জীবনানন্দ দাশ সড়কে অক্সফোর্ড মিশন চার্চ পরিদর্শন করেন। আজ তাঁরা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন ও সেমিনারে অংশ নেন।

Also read:বরিশালে বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে ইসির মতবিনিময়, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা
আরও পড়ুন