জেলা

সাদাপাথরে দোকান বসানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৫

প্রতিনিধিসিলেট
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় সাদাপাথর পর্যটন এলাকা
ফাইল ছবি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র এলাকায় দোকান বসানো নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে উভয় পক্ষের পাঁচজনকে আটক করেছে। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জ ১০ নম্বর ঘাটে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোলাগঞ্জের পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথরের ১০ নম্বর ঘাট এলাকা সরকারি জায়গায় যে যার মতো করে দোকান বসিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। আজ দুপুরের দিকে কোম্পানীগঞ্জের লিটন আলী (৩৮) ঝালমুড়ির দোকান দিতে গেলে ঘাটের আরেক দোকানদার মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিনের (২৫) সঙ্গে তাঁর বাক্‌বিতণ্ডা হয়। এ সময় লিটনের ছেলে রহিম মিয়া বাবার পক্ষ নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডায় জড়ালে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথা–কাটাকাটি এবং পরে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম ঠিকানা জানা যায়নি।

দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনায় সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পর্যটকেরা আতঙ্কিত হয়ে সাদাপাথর এলাকা ত্যাগ করতে থাকেন। খবর পেয়ে কোম্পানীগঞ্জ থানা–পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় উভয় পক্ষের পাঁচজনকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রতন শেখ বলেন, দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আটক পাঁচজনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন