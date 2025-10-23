নিরাপত্তাপ্রহরীকে ইট দিয়ে থেঁতলে হত্যার ভিডিও ভাইরাল, গ্রেপ্তার ৪

নারায়ণগঞ্জ শহরের খানপুরে আবু হানিফ (৩০) নামের এক নিরাপত্তাপ্রহরীকে ইট দিয়ে থেঁতলে হত্যার ঘটনার একটি ভিডিও বৃহস্পতিবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব ও পুলিশ।
ওই ভিডিওতে দেখা যায়, শহরের খানপুর জোড়া পানি ট্যাংকির ভেতরে ছয়জন যুবক মিলে নিরাপত্তাপ্রহরী আবু হানিফকে ইট দিয়ে মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ি আঘাত করছে। এ সময় সেখানে ছোট একটি শিশু দাঁড়ানো ছিল। আবু হানিফ অনেক কাকুতি–মিনতি করেও তাঁদের হাত থেকে রক্ষা পাননি।
নিহত আবু হানিফ বাগেরহাটের শরণখোলার আবুল কালামের ছেলে। তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান রয়েছে। তিনি খানপুর জিতু ভিলায় নিরাপত্তাপ্রহরীর কাজ করতেন।
এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, গত সোমবার দুপুরে এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ এনে নিরাপত্তাপ্রহরী আবু হানিফকে তাঁর বাসা থেকে তুলে খানপুর জোড়া ট্যাংকির ভেতরে নেওয়া হয়। সেখানে পাঁচ-সাতজন যুবক ইট দিয়ে তাঁকে একের পর এক আঘাত করে থেঁতলে দেন। এ সময় আবু হানিফ অনেক কাকুতি–মিনতি করলেও রেহাই পাননি। একের পর এক ইটের আঘাতে আবু হানিফ অচেতন হয়ে পড়লে ওই যুবকেরা তাঁকে ফেলে চলে যান। পরে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে শহরের খানপুরে অবস্থিত ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত ৯টার দিকে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এদিকে ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বাহার (৩৬), সাইদুল ইসলাম (২৫) ও মুশফিকুর রহমান (২৯)।
নিহত হানিফের ভগ্নিপতি ইব্রাহিম হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ওই দিন দুপুরে তাঁর শ্যালক আবু হানিফকে বাসা থেকে কয়েকজন যুবক মারতে মারতে তুলে নিয়ে যান। তাঁরা খবর পেয়ে হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইব্রাহিম হোসেন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক-সার্কেল) মোহাম্মদ হাসিনুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, নিরাপত্তাপ্রহরী হানিফকে ইট দিয়ে থেঁতলে হত্যার ঘটনার একটি ভিডিও পাওয়া গেছে। ওই ভিডিও পর্যালোচনা করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় নিহত হানিফের ছোট ভাই বাদী হয়ে ১০ জনকে এজাহারনামীয় করে হত্যা মামলা করেছেন। তিনি বলেন, ওই কিশোরীর মেডিকেল পরীক্ষা করানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পটুয়াখালীর কলাপাড়া এলাকা থেকে অপু (২৫) নামের এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১১। গ্রেপ্তার অপু শহরের খানপুর এলাকার হারা মিয়ার ছেলে। সে মামলার ৯ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।