মিঠামইনে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর

কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে একটি আনন্দমিছিল বের করা হয়। মিছিলটি মিঠামইন বাজার থেকে কামালপুর গ্রামের দিকে যাওয়ার সময় ২০ থেকে ৩০ জনের একটি দল সাবেক রাষ্ট্রপতির বাড়িতে ঢুকে হামলা চালায়। তারা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ঘরের জানালা, চেয়ার, আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন মালামাল ভাঙচুর করে। এ সময় বাড়িটিতে আবদুল হামিদের কোনো স্বজনসহ কোনো লোকজন ছিলেন না।

কামরুল ইসলাম নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, মিঠামইন উপজেলা বিএনপির নেতা–কর্মীরা আনন্দমিছিল বের করেছিলেন। রাত সাড়ে ১০টায় মিঠামইন বাজার এলাকা থেকে মিছিল শুরু হয়। শতাধিক মানুষ অংশ নেন। মিছিলের নেতৃত্ব দেন মিঠামইন উপজেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর শিকদারসহ কয়েকজন। মিছিলটি মিঠামইন বাজার প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা–সংলগ্ন কামালপুর গ্রামে অবস্থিত সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বাড়ির কাছে যায়। এ সময় মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ২০ থেকে ৩০ জনের একটি দল বাড়ির প্রধান দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে হামলা চালায়। তারা ঘরের আসবাবপত্র, জানালা, দরজা, আলমারি ও বাইরের বিভিন্ন স্থাপনা ভাঙচুর করে।
এ বিষয়ে জানতে উপজেলা বিএনপি সভাপতি জাহিদুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গতকাল রাত ১১টার দিকে হঠাৎ সাবেক রাষ্ট্রপতির বাড়িতে হামলা চালানো হয়। হামলায় বসতঘরের কিছু আসবাবপত্র, দরজা-জানালাসহ কয়েকটি ছবি ভাঙচুর করা হয়। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিদর্শন করেছে। বাড়ির আশপাশে পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

ওসি আলমগীর কবির আরও বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি। তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

