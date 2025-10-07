রাজবাড়ীতে নুরাল পাগলার দরবারে হামলার ঘটনায় আরেক যুবক গ্রেপ্তার

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার দরবারে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় রিপন রায় (২৯) নামের আরেক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার সকালে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। রিপন গোয়ালন্দ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম সরকারপাড়ার বাসিন্দা।
পুলিশ জানায়, নুরাল পাগলার বাড়ির প্রায় ১০০ গজ দূরে রিপন রায়ের বাড়ি থেকে লুট হওয়া খাটের চরাট (মাচা) উদ্ধার করা হয়েছে। হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় হওয়া মামলায় রিপনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গত রোববার রাতে নিজ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ নিয়ে নুরাল পাগলার দরবারে হামলার ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হামলা ও লুটপাটের ভিডিও যাচাই-বাছাই করে রিপনকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
গত ৫ সেপ্টেম্বর নুরাল পাগলার কবর কয়েক ফুট উঁচু থেকে নিচুতে নামানোসহ কয়েকটি দাবি জানিয়ে ‘ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি’ ও ‘তৌহিদী জনতা’ গোয়ালন্দ বাজারের আনসার ক্লাবে সমাবেশের আয়োজন করে। ওই দিন দুপুরে সভা থেকে একটি উত্তেজিত দল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পুলিশের ওপর হামলা চালায় এবং পুলিশের দুটি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) গাড়ি ভাঙচুর করে। এরপর একদল উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি নুরাল পাগলার দরবার ও বাড়িতে কয়েক দফা হামলা ও ভাঙচুর চালায়।
এ ঘটনায় ৬ সেপ্টেম্বর রাতে পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে মামলা হয়। ওই মামলায় পুলিশ এখন পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আর নুরাল পাগলার দরবারে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ৮ সেপ্টেম্বর রাতে আরেকটি মামলা হয়। ওই মামলায় রিপন রায়সহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দুই মামলায় এখন পর্যন্ত ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।