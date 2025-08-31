নাটোরে চোর সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা, পুলিশের মামলা

নাটোর সদর উপজেলার নেপালদীঘি গ্রামে চোর সন্দেহে নবীর আলী (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার ভোররাতের দিকে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নবীর আলীর পৈতৃক বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলার কালীদাসখালী এলাকায়। তবে তিনি নাটোর সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের ইসলাবাড়ি গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন।
নাটোর সদর থানা সূত্রে জানা যায়, আজ ভোররাতের দিকে ইসলাবাড়ি গ্রামের ইদ্রিস আলীর বাড়ির মালামাল চুরি করে পাশের আবদুল আওয়ালের বাড়িতে ঢুকছিলেন নবীর আলী। এ সময় গ্রামের লোকজন টের পেয়ে চিৎকার শুরু করেন। চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে নবীর আলীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পরে তাঁকে পিটুনি দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ বিষয়ে থানায় অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয়েছে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুর রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এলাকার লোকজন চোর সন্দেহে নবীর আলীকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন। কারা কারা এ ঘটনায় জড়িত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।