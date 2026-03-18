অপহরণ
অপহরণ
জেলা

প্রবাসী স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে নিজ সন্তানকে অপহরণ, বাবাসহ গ্রেপ্তার ২

প্রতিনিধিচুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় আট বছর বয়সী এক শিশুকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবির অভিযোগে শিশুটির বাবা ও তাঁর এক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার পাকা গ্রামের দাসপাড়া থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার মোড়াকাটি গ্রামের বাসিন্দা ও শিশুটির বাবা আজিজুল হক (২৮) এবং তাঁর সহযোগী জীবননগর উপজেলার দক্ষিণপাড়ার আকতার হোসেন (২৬)।

পুলিশ জানায়, সিয়াম নামের শিশুটির মা প্রবাসে থাকেন। এ কারণে শিশুটি নানার বাড়ি জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া এলাকায় বসবাস করছিল। মাদকাসক্তির কারণে আজিজুলের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি হয়। স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে নিজের ছেলেকে অপহরণের পরিকল্পনা করেন আজিজুল। পরিকল্পনা অনুযায়ী গত সোমবার বিকেলে শিশুটিকে নানার বাড়ি থেকে কৌশলে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরে একটি নির্জন বাগানে নিয়ে শিশুটির গলায় ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে ছবি তুলে তা প্রবাসী মায়ের কাছে পাঠানো হয়। এ সময় ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয় এবং টাকা না দিলে শিশুটিকে হত্যা করে লাশ গুমের হুমকি দেওয়া হয়।

শিশুটির মা বিষয়টি তাঁর ভাইকে জানান। জীবননগর থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ করা হয়। একপর্যায়ে থানার পুলিশ, গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইউনিট যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযানে গতকাল রাতে শিশুটিকে উদ্ধার এবং দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পাঠানো টাকা ও একটি ধারালো হাঁসুয়া উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া শিশুটি সুস্থ আছে জানিয়ে জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরও পড়ুন