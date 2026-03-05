নিহত যুবদল নেতা বেলাল মিশরী
লক্ষ্মীপুরে রিকশাচালকদের মারামারি থামাতে গিয়ে ঘুষিতে প্রাণ গেল যুবদল নেতার

প্রতিনিধিলক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে দুই রিকশাচালকের মারামারি থামাতে গিয়ে ঘুষিতে বেলাল মিশরী (৩৫) নামের এক যুবদল নেতার মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা দুইটার দিকে পৌর শহরের প্রধান সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত বেলাল মিশরী উপজেলার কেরোয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পৌর শহরের প্রধান সড়কে দুই রিকশাচালকের মধ্যে কথা-কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। এ সময় সেখানে উপস্থিত বেলাল মিশরী তাঁদের থামাতে এগিয়ে যান। একপর্যায়ে এক রিকশাচালকের ঘুষি লাগে তাঁর বুকে। এতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সড়কে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে রায়পুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রায়পুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বাহারুল আলম বলেন, বেলাল মিশরীকে হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডের ওপর ঘুষির আঘাত লাগার কারণে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। এ ছাড়া তাঁর শরীরে অন্য কোনো জখমের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে রায়পুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার জামিলুল হক প্রথম আলোকে বলেন, দুই রিকশাচালকের মধ্যে মারামারি শুরু হলে বেলাল মিশরী তা থামাতে এগিয়ে যান। এ সময় তাঁদের একজনের ঘুষিতে তিনি গুরুতর আঘাত পান এবং সড়কে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে রায়পুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

জামিলুল হক আরও বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা পালিয়ে যান। তাঁদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

