জামায়াতের নির্বাচনী ক্যাম্পে প্রতিবাদ সভা। মঙ্গলবার রাতে ঢাকার কেরানীগঞ্জের আবদুল্লাহপুরের করেরগাঁও এলাকায়
জামায়াতের নির্বাচনী ক্যাম্পে প্রতিবাদ সভা। মঙ্গলবার রাতে ঢাকার কেরানীগঞ্জের আবদুল্লাহপুরের করেরগাঁও এলাকায়
জেলা

ঢাকা-৩ আসন

জামায়াত প্রার্থীর গণসংযোগে হামলা, আহত ৩

প্রতিনিধিকেরানীগঞ্জ, ঢাকা

ঢাকা–৩ (কেরানীগঞ্জের একাংশ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী শাহীনুর ইসলামের নির্বাচনী গণসংযোগের সময় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে তিনজন আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আবদুল্লাহপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। বিএনপির নেতা-কর্মীরা এ হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার যুগ্ম আহ্বায়ক মো. হৃদয় (২৭)। অন্য দুজনের নাম–পরিচয় জানা যায়নি।

হামলার প্রতিবাদে কেরানীগঞ্জের আবদুল্লাহপুর করেরগাঁও জামায়াতের নির্বাচনী ক্যাম্পে প্রতিবাদ সভা হয়। এতে জামায়াতের প্রার্থী শাহীনুর ইসলাম বলেন, ‘মাগরিবের নামাজের পর আবদুল্লাহপুর এলাকায় গণসংযোগ করার সময় বিএনপির একদল নেতা-কর্মী আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। এতে এনসিপির দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার যুগ্ম আহ্বায়ক হৃদয় মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আরও দুজন হামলার শিকার হন।’ তিনি জানান, আহত হৃদয়কে মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্য দুজনকে স্থানীয় একটি ক্লিনিক থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

হামলার প্রতিবাদে রাতে জামায়াতের শতাধিক নেতা-কর্মী দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

ঢাকা-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব মোজাদ্দেদ আলী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমাদের কর্মীরা এমন কোনো ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়।’

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলম বলেন, ‘শুনেছি, বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।’

আরও পড়ুন