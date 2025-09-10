পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কাজী রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘সুস্থ ও সুন্দর জীবন পেতে হলে মাদককে না বলতে হবে। সময়কে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তোমরা জীবনের প্রথম ধাপটি পার করেছ। ভবিষ্যতে বহুদূর যেতে হবে। এ জন্য প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন করতে হবে।’
আজ বুধবার সকালে পটুয়াখালী শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে শিখো–প্রথম আলো আয়োজিত জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য এ কথাগুলো বলেন।
‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে আয়োজিত এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দেওয়া হয়। প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় এ অনুষ্ঠান হয়।
সকাল ৯টা থেকেই শিল্পকলা একাডেমি চত্বর শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে। নাচ, গান, হইহুল্লোড় ও উচ্ছ্বাসে অনুষ্ঠান রূপ নেয় প্রাণবন্ত এক উৎসবে। কয়েক শ শিক্ষার্থীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন তাদের অভিভাবকেরাও।
সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের শুরু হয়। রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর পটুয়াখালী প্রতিনিধি বিলাস দাস। তিনি প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন এক কৃতী শিক্ষার্থীর মা সাথী আক্তার। তিনি বলেন, ‘প্রথম আলো আমাদের কাছে একটি প্রেরণার নাম। কৃতী শিক্ষার্থীদের জন্য এমন আয়োজন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সামনে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।’
শিক্ষার্থীদের মাদক, মিথ্যা ও মুখস্থবিদ্যাকে না বলার শপথ করান প্রথম আলোর জলবায়ু প্রকল্প ব্যবস্থাপক খলিলউল্লাহ্। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রথম আলো বন্ধুসভার পটুয়াখালীর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ হাসান মুসা। অনুষ্ঠান শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই বিকাশ এবং সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বহুব্রীহি, সানকুইক, কনকা–গ্রি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।