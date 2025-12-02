বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করে বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা পাঁচ বছর পর দলে ফিরলেন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশংসা করে পাঁচ বছর আগে আজীবন বহিষ্কৃত হন পটুয়াখালী জেলা বিএনপির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদ সরোয়ার। তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার কেন্দ্রীয় বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়।
চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের জন্য জেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদ সরোয়ার কালামকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্য পদে পুনর্বহাল করা হলো।’
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে পটুয়াখালীতে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের এক সভায় বক্তব্যে ওয়াহিদ সরোয়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশংসা করেন। সেখানে জেলা বিএনপির বর্তমান সভাপতি মজিবুর রহমানসহ বিএনপিপন্থী একাধিক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ওই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে সমালোচনা হয়। পরে ২০২০ সালের ১১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় বিএনপি তাঁকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়।
পদ ফিরে পাওয়া ওয়াহিদ সরোয়ার প্রথম আলোকে বলেন, ‘২০১৮ সালে জাতীয়তাবাদী আইন ফোরামের একটি সভা চলছিল। তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। সভা চলাকালে র্যাব-পুলিশ সভাস্থল ঘিরে ফেলে। তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বক্তব্য দিতে বাধ্য হই।’