নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে পথচারী এক নারীকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে উপজেলার বজরা ইউনিয়নের বগাদিয়া এলাকায় কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুই তরুণ হলেন উপজেলার বারাহিপুর গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে মো. শোয়েব (২২) ও শাহ আলমের ছেলে মো. ফাহিম (২৩)। তাঁরা দুজন একই গ্রামের প্রতিবেশী ও বন্ধু ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শোয়েব ও ফাহিম সোনাইমুড়ী বাজার থেকে মোটরসাইকেলে করে বেগমগঞ্জের চৌমুহনী যাচ্ছিলেন। পথে বগাদিয়া এলাকায় পৌঁছালে এক নারী হঠাৎ সড়ক পার হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের গাছে ধাক্কা খায়। এতে শোয়েব ঘটনাস্থলেই মারা যান। ফাহিমকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মোবারক হোসেন ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, দুই মোটরসাইকেল আরোহী সোনাইমুড়ী থেকে চৌমুহনী যাচ্ছিলেন। পথে এক নারী সড়ক পার হওয়ার সময় তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।