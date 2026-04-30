বরেন্দ্রভূমিতে দেড় লাখ ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের নিরাপদ পানি নিশ্চিতে নতুন প্রকল্প

‘বরেন্দ্র অঞ্চলে দুর্বল সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ পানির টেকসই প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি’ শীর্ষক একটি প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেছে বেসরকারি সংস্থা ডাসকো ফাউন্ডেশন। কোকা-কোলা ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বাংলাদেশের খরাপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলের দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানীয় জলে টেকসই, জলবায়ু-সহনশীল প্রবেশাধিকার উন্নত করার জন্য। এতে সম্প্রদায়ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রায় ১ লাখ ৫৫ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ উপকৃত হবে বলে আশা করছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
বৃহস্পতিবার রাজশাহী নগরের একটি রেস্তোরাঁয় প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন ডাসকো ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আকরামুল হক। সরকার ঘোষিত পানি সংকটাপন্ন এলাকার সংকট নিরসনে ডাসকো এবং কোকা-কোলা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ওপরে প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ডাসকো ফাউন্ডেশনের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম খান।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এবং অতিরিক্ত সচিব আবু সাঈদ মো. কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কোকা-কোলা বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মইন উল্লাহ চৌধুরী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিংয়ের উপদেষ্টা মন্টু কুমার বিশ্বাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ার জাহান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তা তরুণ বন্দ্যোপাধ্যয়। সমাপনী বক্তব্য দেন ডাসকো ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জয়তুনা খাতুন।
উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, দীর্ঘায়িত খরা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে ক্রমবর্ধমান জলের অভাবের সম্মুখীন হচ্ছে। টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগের জরুরি প্রয়োজন তুলে ধরে বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি এই অঞ্চলের কিছু অংশকে উচ্চ পানির চাপ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে।
তিন বছর মেয়াদ এই প্রকল্প নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা (৮টি ইউনিয়ন) এবং গোমস্তাপুর উপজেলায় (৫টি ইউনিয়ন) কাজ করবে এবং এর লক্ষ্য হলো উন্নত এবং জলবায়ু-সহনশীল পানি সরবরাহব্যবস্থা এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রায় ১ লাখ ৫৫ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে উপকৃত করা।
প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, সৌর ও বৈদ্যুতিক সাবমারসিবল পাম্প, বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা, পুকুর পুনঃখনন, স্যানিটেশন সুবিধা, স্বাস্থ্যবিধি প্রচার এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি শক্তিশালীকরণের ইনস্টলেশন ও পুনর্বাসন। উদ্যোগটি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং স্থানীয় মালিকানার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের ওপরও জোর দেয়।
সূচনা কর্মশালায় সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিদের একত্র করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, একাডেমিয়া, মিডিয়া, সম্প্রদায়ের নেতা, উন্নয়ন সহযোগী এবং কোকা-কোলা বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিনিধিরা প্রকল্পের লক্ষ্য, বাস্তবায়ন কৌশল এবং বরেন্দ্রভূমিতে ক্রমবর্ধমান পানির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। কথা বলেন নওগাঁর শিক্ষার্থী মমতা পাহান, নিয়ামতপুরের রসুলপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, নিয়ামতপুরের সমাজকর্মী রীতা রানি, রসুলপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মেহেদী হাসান, রাজশাহী ফল গবেষণা কেন্দ্রের কর্মকর্তা সাখাওয়াত হোসেন, সাংবাদিক আকবারুল হাসান, বেসরকারি সংস্থা রুলফাউয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফজাল হোসেন প্রমুখ।