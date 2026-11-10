গোবর রাখার স্থানে পরোটার খামির, ছিল বাসি মিষ্টি, রেস্টুরেন্টকে তিন লাখ টাকা জরিমানা

রান্নাঘরে গরুর শুকনা গোবর সংরক্ষণের স্থানে তৈরি হচ্ছিল পরোটার ময়দার ডো (খামির), আর ওয়াশরুমের দরজার পাশে বসে ধোয়া হচ্ছিল খাবারের বাসন। শুধু তা–ই নয়, রেস্টুরেন্টটিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছিল পচা ও বাসি মিষ্টি। খাবার তৈরি ও সংরক্ষণেও মানা হচ্ছিল না স্বাস্থ্যবিধি।
বগুড়ার শেরপুর পৌর শহরের একটি রেস্টুরেন্টে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এমন চিত্র দেখা গেছে। এসব অপরাধে রেস্টুরেন্টটির মালিককে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পৌর শহরের রেজিস্ট্রি অফিস মোড় এলাকার ‘গ্যানেন গোপাল হোটেল সুইটস অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে’ এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন খাবার ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন। অভিযানে বগুড়ার নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রাসেল, উপজেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক তাহমিনা আক্তার, নমুনা সংগ্রহকারী মামুনুর রশিদসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শেরপুর থানা–পুলিশ অভিযানে সহযোগিতা করে।
নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রাসেল বলেন, অভিযানে দেখা যায়, রেস্টুরেন্টটির ওয়াশরুমের দরজার পাশে খাবারের প্লেট পরিষ্কার করা হচ্ছে। রান্নাঘরে গরুর শুকনা গোবর রাখার স্থানে পরোটার ময়দার ডো তৈরি করা হচ্ছিল। এ ছাড়া পচা ও বাসি মিষ্টি সংরক্ষণ, রেফ্রিজারেটরে কাঁচা ও রান্না করা খাবার একসঙ্গে রাখা এবং খাবার তৈরিতে পোড়া তেল ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। খাবার তৈরি ও সংরক্ষণে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছিল না। কর্মীরাও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করছিলেন না।
এসব অপরাধের দায়ে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩–এর ৩৩ ধারায় রেস্টুরেন্টের মালিককে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়েছে। এ ছাড়া রেস্টুরেন্টের মালিককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে সরকারের আইন ও বিধিবিধান মেনে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।