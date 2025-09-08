হাতির জন্য টানা বৈদ্যুতিক ফাঁদে প্রাণ গেল কিশোরের

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ধানের খেতে হাতির আক্রমণ ঠেকাতে পাতা বৈদ্যুতিক ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। আজ সোমবার বিকেল পাঁচটার সময় উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের খানবাড়ী এলাকায় দেয়াঙ পাহাড়ের পাদদেশে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কিশোরের নাম জাহেদুল ইসলাম খান (১৭)।
এ ঘটনায় আহত হয়েছেন নিহত কিশোরের স্বজন শাকিল খান (১৯), আমির খান (২২), বাবুল হক (৬০), নূর বাহার (৫২)। তাঁদের মধ্যে নূর বাহার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, সোমবার বিকেলে পাহাড়ের পাদদেশে চরাতে দেওয়া গরু আনতে যায় জাহেদুল ইসলাম। ওই সময় পাহাড়ের ধারে লাগানো ধানের খেতের বিদ্যুতের তারে লেগে পড়ে যায় জাহেদুল। তখন আশপাশে থেকে ছুটে গিয়ে জাহেদকে উদ্ধার করতে গিয়ে আহত হন জাহেদের ফুফাতো ভাই শাকিল খান ও আমির খান, ফুফা বাবুল হক ও ফুফু নূর বাহার (৫২)। খবর পেয়ে সন্ধ্যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আনোয়ারা থানার পুলিশ।
স্থানীয় লোকজন জানান, দেয়াঙ পাহাড় থেকে নামা বন্য হাতির আক্রমণ থেকে ধান রক্ষার জন্য স্থানীয় লোকজন ধানের খেতের চারপাশে খুঁটি স্থাপন করে জিআই তার দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেন। এ তারে জড়িয়ে মারা যায় জাহেদুল।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও আহত শাকিল খান বলেন, ‘আমার মামাতো ভাই গরু আনতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। আমরা দৌড়ে এসেও তাকে বাঁচাতে পারিনি। বন্য হাতির জন্য বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হলেও তা দিনের বেলায় বন্ধ না করায় এ ঘটনা ঘটল।’
নিহত কিশোরের পরিবার বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য জমির মালিক মুরাদ বিন জাফরকে দায়ী করে। এ ব্যাপারে জানার জন্য তাঁর মুঠোফোনে কল করা হলেও তিনি ধরেননি। তাঁর ভাই মাসুদ বিন জাফর দাবি করেন, ‘ঘটনাস্থল আমাদের জমি নয়, বিদ্যুতের লাইনও আমরা দিইনি। সেখানে অনেকের জমিতে চাষ হয়। কারা লাইন টেনেছে জানি না।’
নিহত জাহেদের বাবা আবদুল হাফেজ বলেন, ‘চোখের সামনে ছেলেটা মারা গেল, আমি বাঁচাতে পারিনি।’
জানতে চাইলে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, ‘হাতির জন্য দেওয়া বিদ্যুতের ফাঁদে একজন মারা যাওয়ার তথ্য পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। ঘটনাস্থল থেকে আলামত জব্দ করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এদিকে উপজেলার বরুমচড়া ইউনিয়নের ভরাচর গ্রামে গতকাল বিকেলে বাবার সঙ্গে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহত হয়েছে আবু তাহেরের ছেলে মোহাম্মদ হানিফ (১৭)।