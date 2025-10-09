কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং শিবির
চকরিয়ার বাসা থেকে স্কুলছাত্রীকে অপহরণ, রোহিঙ্গা শিবির থেকে উদ্ধার

প্রতিনিধিচকরিয়া, কক্সবাজার

কক্সবাজারের চরকিয়ার পৌরসভার একটি বাসা থেকে অপহরণের শিকার তৃতীয় শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে উখিয়া উপজেলার কুতুপালং রোহিঙ্গা শিবির থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে আর বাড়িতে ফেরেনি ওই ছাত্রী। ছাত্রীকে উদ্ধার করা হলেও তার অপহরণকারীকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

গতকাল রাত ১১টার দিকে অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধারের পর চকরিয়া থানায় আনা হয় বলে জানান অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া চকরিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির হোসেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ওই ছাত্রীর অপহরণকারী একজন রোহিঙ্গা যুবক। অন্য এক রোহিঙ্গা নারীকে বিয়ে করে চকরিয়া পৌরশহরে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। সেই বাসায় অপহৃত ছাত্রীকে প্রাইভেট পড়াতেন তিনি। ওই রোহিঙ্গা যুবক বাংলাদেশের ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করতেন বলে জানা গেছে।

গতকাল রাতে চকরিয়া থানা চত্বরে ওই ছাত্রীর বাবা প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের বাসার পাশে এক দম্পতি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। গৃহকর্তা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান তাঁর বাসায় প্রাইভেট পড়ানো শুরু করলে আমার মেয়েকেও সেখানে পড়তে দিই। তাঁরা যে রোহিঙ্গা, সেটি আমরা জানতাম না। হঠাৎ গত মঙ্গলবার বিকেলে মেয়ে পড়তে গিয়ে আরে ফেরেনি। শিক্ষকের বাসাও তালা দেওয়া। শিক্ষককে ফোন দিলেও ধরেননি তিনি। পরদিন সকালে আমার মুঠোফোনে কল করে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। কণ্ঠ শুনে নিশ্চিত হই, এটি মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ। একপর্যায়ে ওই শিক্ষক স্বীকার করেন, তিনি আমার মেয়েকে অপহরণ করেছেন। মুক্তিপণের টাকা পাঠাতে তিনি একটি বিকাশ নম্বর দেন।’

চকরিয়া থানার পুলিশ জানায়, মুক্তিপণের টাকা পাঠাতে ছাত্রীর বাবাকে একটি বিকাশ নম্বর দেন শিক্ষক মুজিবুর। সেই নম্বরে কিছু টাকা পাঠিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে অপহরণকারীর অবস্থান শনাক্ত করা হয়। এরপর চকরিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির হোসেনের নেতৃত্বে উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা শিবিরে অভিযান চালিয়ে গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। তবে পুলিশ অপহরণকারীকে ধরতে পারেনি।

চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার প্রথম আলোকে বলেন, অপহৃত ছাত্রীকে পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। অপহরণকারীও শিগগিরই ধরা পড়বেন। এ ঘটনায় গতকাল রাতে ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগে থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।

