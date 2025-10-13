জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে শিকলবন্দী সেই বানরকে মুক্ত করেছে বন বিভাগ
জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে শিকলবন্দী সেই বানরকে মুক্ত করেছে বন বিভাগ
জেলা

জয়পুরহাটে শিকলবন্দী বানরকে মুক্ত করল বন বিভাগ

প্রতিনিধিজয়পুরহাট

জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে শিকলবন্দী সেই দলছুট বানরকে উদ্ধার করে মুক্ত করেছে বন বিভাগ। আজ সোমবার দুপুরে বন বিভাগের কর্মকর্তারা পৌরসভার তুলসীগঙ্গা নদীর বাঁধসংলগ্ন এলাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবেদ আলীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বানরটিকে মুক্ত করেন।

প্রায় দুই সপ্তাহ আগে বানরটিকে আক্কেলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ের ছাদে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সে সময় কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বানরটিকে কলা ও পাউরুটি খেতে দেন। এরপর কয়েক দিন ধরে বানরটি ইউএনও কার্যালয়ের ছাদ ও আশপাশের গাছপালায় বিচরণ করছিল।

তবে ১০-১২ দিন আগে পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবেদ আলী কলা দিয়ে প্রলুব্ধ করে বানরটিকে ধরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শিকল পরিয়ে রাখেন। এমনকি তিনি বানরটি বিক্রিরও চেষ্টা করেন এবং দাম চেয়েছিলেন ১২ হাজার টাকা। বিষয়টি জানাজানি হলে জয়পুরহাট বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা কামরুল হাসান উপজেলা বন কর্মকর্তাকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। পরে বন বিভাগের একটি দল আবেদ আলীর বাড়িতে গিয়ে বানরটিকে উদ্ধার করে মুক্ত করে দেয়।

এ বিষয়ে আবেদ আলী বলেন, ‘বানরটিকে আমার শিকল পরিয়ে ধরে রাখা ঠিক হয়নি। বানরকে বন্দী করে রাখা যাবে না, এটা জানতাম না। বন বিভাগের লোকজনের সামনে বানরটিকে ছেড়ে দিয়েছি।’ জয়পুরহাট বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা কামরুল হাসান বলেন, বানরটিকে সফলভাবে মুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে এটি নিরাপদে আছে।

আরও পড়ুন