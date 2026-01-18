টাঙ্গাইলে সাবেক শাশুড়িকে হত্যার দায়ে এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

টাঙ্গাইলে সাবেক শাশুড়িকে হত্যার দায়ে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। টাঙ্গাইলের বিশেষ আদালতের বিচারক দিলারা আলো আজ রোববার দুপুরে এই রায় দেন। এর আগে ২০০৬ সালের ২৮ জুন নিহত ওই নারীর স্বামী মধুপুর থানায় ছয়জনের নামে হত্যা মামলা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম রেজাউল করিম (৪৬)। তিনি জামালপুর সদর উপজেলার তেলিয়ানপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অন্য পাঁচ আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। তাঁরা হচ্ছেন তোতা মিয়া, আবুল কালাম, মিলন মিয়া, ছামাদ মণ্ডল ও আজিজুল হক।
বিশেষ জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি শাহজাহান কবীর জানান, রেজাউল করিম মধুপুর উপজেলার বুড়াকুড়ি গ্রামের নূর হাইয়ের মেয়ে নূরুন্নাহারকে বিয়ে করেন। পারিবারিক বিরোধের কারণে নূরুন্নাহার রেজাউলকে তালাক দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে রেজাউল ২০০৬ সালের ২৭ জুন রাত সাড়ে ৯টার দিকে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে সাবেক স্ত্রী নূরুন্নাহারের ওপর আক্রমণ করেন। এ সময় তাঁর সাবেক শ্বাশুড়ি রাবেয়া বেগম এগিয়ে এলে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন রেজাউল। গুরুতর আহত অবস্থায় রাবেয়া বেগমকে মধুপুরের কালিয়াকুড়ি এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
শাহজাহান কবীর বলেন, মামলার পর মধুপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল খালেক তদন্ত শেষে ছয়জনের বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের ২৩ জানুয়ারি আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। আদালত ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আজ এই রায় দেন। দণ্ডিত রেজাউল গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরে জামিনে মুক্ত হয়ে তিনি বর্তমানে পলাতক।