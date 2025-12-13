ফেনী সীমান্তে যানবাহনে তল্লাশি চালান বিজিবি সদস্যরা
হাদির ওপর গুলি করা আসামি যেন পালাতে না পারেন, সে জন্য ফেনী সীমান্তে কড়াকড়ি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা–৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনায় জড়িত আসামিরা যেন দেশ ছেড়ে পালাতে না পারেন, সে জন্য ফেনী সীমান্তে বিজিবির তল্লাশি ও টহল জোরদার করা হয়েছে।

বিজিবি সূত্র জানায়, গতকাল শুক্রবার রাত থেকে ফেনী ব্যাটালিয়ন (৪ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় তল্লাশি কার্যক্রম ও টহল বৃদ্ধি করেছে। একই সঙ্গে পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

আজ শনিবার দুপুরে বিজিবির পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিজিবির সদস্যরা পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে যৌথ চেকপোস্ট ও টহল কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

শুক্রবার রাত থেকে পরশুরাম উপজেলার বক্সমাহমুদ উচ্চবিদ্যালয় এলাকা ও আলাউদ্দিন চৌধুরী নাসিম কলেজ এলাকা, ছাগলনাইয়া উপজেলার জিরো পয়েন্ট ও শুভপুর সেতু এলাকা এবং ফুলগাজী উপজেলার আমজাদের হাট এলাকায় টহল জোরদার করা হয়েছে।

৪ বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন আজ বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, শরিফ ওসমান বিন হাদির ওপর হামলার ঘটনার পর কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে পারাপার রোধে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে, যাতে আসামিরা পালাতে না পারেন। তিনি আরও বলেন, অনুপ্রবেশ বা সীমান্ত–সংক্রান্ত কোনো অপরাধমূলক তথ্য পেলে দ্রুত বিজিবি বা পুলিশকে জানাতে সবাইকে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, শরিফ ওসমান বিন হাদির ওপর শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে দুর্বৃত্তরা গুলি চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।

