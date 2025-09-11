জিয়ার আদর্শ বিক্রি করে বিএনপি দেশকে পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেছে: ফয়জুল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম বলেছেন, ‘জিয়ার আদর্শ বিক্রি করে বিএনপি পাঁচবার দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেছে। এ দেশের মানুষ আর চোর-ডাকাত, গুন্ডা-চাঁদাবাজকে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ভোট দেবে না।’
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যশোরের ঝিকরগাছা বিএম হাইস্কুল মাঠে জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন। গণ-অভ্যুত্থানে গণহত্যার বিচার ও পিআর পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে এ জনসভার আয়োজন করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ঝিকরগাছা উপজেলা শাখা।
ফয়জুল করীম বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়ন করার বক্তব্য দিয়ে খালেদা জিয়া প্রথম ক্ষমতায় গিয়ে দেশকে তিনবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেন। দ্বিতীয়বার জিয়াউর রহমানের আদর্শ বিক্রি করে বিএনপি ক্ষমতায় গিয়ে আরও দুবার চ্যাম্পিয়ন করে। জিয়ার আদর্শ বিক্রি করে আর কয়বার ক্ষমতায় যেতে চান? জনগণ বারবার ক্ষমতায় নিলেও তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পারেননি। বরং পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেছেন।’
ইসলামী আন্দোলনের এই নেতা আরও বলেন, ‘যাঁরা ধানের শীষের প্রার্থী হন, তাঁরা নিজেরা ধান কাটতে পারেন না। যাঁরা নৌকায় নির্বাচন করেন, তাঁরা নৌকা চালাতে পারেন না। যাঁরা লাঙ্গল নিয়ে নির্বাচন করেন, তাঁরা নিজেরা লাঙ্গল চালাতে পারেন না। এসব মার্কা গরিবের; কিন্তু যারা নির্বাচন করে, তাদের একজনও গরিব না। তাদের কথার সঙ্গে প্রতীকের কোনো মিল নাই। কিন্তু হাতপাখা প্রতীক নিয়ে যে নির্বাচন করে, সে হাতপাখা ঘোরাতে পারে। যারা সমর্থন করে, তারাও ঘোরাতে পারে।’ হাতপাখা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান সবার দাবি করে তিনি বলেন, ‘কারেন্ট ফেল করে। কিন্তু হাতপাখা ফেল করে না। এটা এমন একটা মার্কা, যেটা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবার শান্তি দেয়।’
ইসলামী আন্দোলনের ঝিকরগাছা উপজেলার সভাপতি আবদুল কাদেরের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন দলটির শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক শোয়াইব হোসেন, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি মোস্তফা কামাল, যশোর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী আজিজুর রহমান, জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করীম, ইসলামী আন্দোলনের যশোর জেলার সভাপতি মিয়া আবদুল হালিম, সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলী সরদার প্রমুখ।