চলন্ত ট্রেনের বগি থেকে পড়ে গেলেন স্টেশন মাস্টার

কক্সবাজারগামী পর্যটক এক্সপ্রেসের গার্ড-ব্রেক বগি থেকে পড়ে এক যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁর নাম ইকবাল হোসেন। তিনি রেলওয়ের লাকসাম স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। ট্রেনে করে কক্সবাজার যাচ্ছিলেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে চট্টগ্রামের কালুরঘাট সেতুতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গার্ড-ব্রেক বগিতে মূলত ট্রেনের পরিচালক বা গার্ড থাকেন। আর এই বগিতে খাবারও থাকে। ট্রেনের সবচেয়ে পেছনের বগি এটা।
চট্টগ্রামের জানালি হাট স্টেশনের স্টেশন মাস্টার মো. নেজাম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, কালুরঘাট সেতুতে ট্রেনের গতি কম থাকে। তারপরেও দুর্ঘটনাবশত লাকসাম স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ইকবাল হোসেন চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যান।
নেজাম উদ্দিন জানান, ট্রেন থেকে সেতুর ওপর পড়ে গিয়ে মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত পেয়েছেন ইকবাল হোসেন। তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
কক্সবাজারগামী পর্যটক এক্সপ্রেস সকাল সোয়া ছয়টায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসে। এরপর চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রাবিরতি দেয়। পরে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। চট্টগ্রামের শতবর্ষী কালুরঘাট সেতুতে ট্রেনের গতি সর্বোচ্চ ১০ কিলোমিটার।