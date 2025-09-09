সভা-মিছিল করে নিজের জন্য ধানের শীষ প্রতীক ফেরত চাইলেন ফজলুর রহমান

কিশোরগঞ্জের ইটনায় এক পথসভায় নিজের জন্য ধানের শীষ মার্কা ফেরত চেয়েছেন বিএনপির সব পদ থেকে স্থগিতাদেশ পাওয়া নেতা ফজলুর রহমান। এ সময় উপস্থিত জনতার সমর্থন চেয়ে তিনি বলেন, ‘আমি একা চাইলে হবে না। আমার মার্কা ফিরিয়ে দিতে দলকে আপনাদেরও বলতে হবে। কারণ, আমার বিরুদ্ধে বড় চক্রান্ত আছে—সারা বাংলাদেশের রাজাকার, আলবদরের চক্রান্ত।’
গতকাল সোমবার বিকেলে ইটনা অলওয়েদার সড়কের জিরো পয়েন্টের কাছে ওই পথসভায় এ বলেন ফজলুর রহমান। এতে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রোশন আলী। এ সময় ফজলুর রহমানের স্ত্রী জেলা বিএনপির সহসভাপতি উম্মে কুলসুম উপস্থিত ছিলেন।
ফজলুর রহমানের বক্তৃতা শেষে সভাস্থল থেকে ইটনা সদর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মিছিলটি ইটনা কলেজ মাঠে গিয়ে শেষ হয়। পুরো মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন ফজলুর রহমান।
পথসভায় ট্রাকে স্থাপিত মঞ্চ থেকে ফজলুর রহমান বলেন, ‘যেদিন আমাকে বিএনপি থেকে শোকজ করা হয়েছে, প্রথমে সেটা বিশ্বাস করিনি। কারণ, যে দলের জন্য আমি সব করতাছি, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মুক্তিযোদ্ধা শহীদ জিয়ার যে মুখ, সেই মুখটা তো এক বছর যাবৎ আমি রক্ষা করছি। বিএনপি যে শহীদ জিয়া ও মুক্তিযোদ্ধাদের দল—সেটা আমি রক্ষা করছি। এরপরও আমার হাতে বিএনপি থেকে একটা চিঠি আসল, আমি নাকি কুরুচিপূর্ণ ও ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছি। কী কুরুচিপূর্ণ বক্তৃতা আমি করি?—এটা আপনারা বুইঝেন। ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা আমি করি না। এটা জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আর কেউ বলে না।’
জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে বিএনপির এই সাবেক নেতা বলেন, ‘আমি আহলে সুন্নত আল জামাত তরিকায় বিশ্বাস করি। যে তরিকার নাম হলো সুফিবাদ। যে তরিকার মূল আউলিয়া হলেন হজরত আবদুল কাদির জিলানি (রহ.), খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি (রহ.), হজরত শাহজালাল (রহ.), হজরত শাহ পরান (রহ.)। আমি সেই তরিকায় বিশ্বাসী। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এই তরিকার লোকদের হত্যা করতে চায়। এমনকি তাঁদের লাশ কবর থেকে তুলে পুড়াইয়া দিছে। সেই কারণে জামায়াত বলে, আমি নাকি ধর্মবিশ্বাস করি না; আমার জানাজা পড়া যাবে না।’
জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা করে ফজলুর রহমান বলেন, ‘তাঁরা আমার নাম বিকৃতি করে “ফজু পাগলা” কয়। অথচ ইসলামে আছে, কারও নাম বিকৃতি করা কবিরা গুনাহ। এটা কি তাদের ইসলাম?’
আগামী নির্বাচনে শেষবারের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে ফজলুর রহমান বলেন, ‘এটাই আমার শেষ ইলেকশন। কিন্তু আমি বিএনপির কাছে আমার দলের মার্কা চাই। আমি ধানের শীষ মার্কায় ইলেকশন করতে চাই।’
ফজলুর রহমান বলেন, ‘আমার জীবন থাকতে বাংলাদেশকে পাকিস্তান হতে দিব না। এসব কথা বলি বলেই তাঁরা আমাকে মাইরা ফেলবে, কাইটা ফেলবে বলে হুমকি দেয়। এমনকি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আমার বাসার সামনে পর্যন্ত এসে মব সৃষ্টি করেছে।’
এর আগে গত ২৬ আগস্ট বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ফজলুর রহমানের প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলীয় সব ধরনের পদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়।