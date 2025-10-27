নবজাতক
খাগড়াছড়িতে নদী থেকে নবজাতকের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধিখাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির চেঙ্গী নদীর তীর থেকে এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নদীর গঞ্জপাড়া ব্রিজ এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা ইসমাইল হোসেন বলেন, সকালে নদীতীরে নবজাতকের লাশটি দেখতে পান এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা। নবজাতকটির বয়স ১-২ দিন। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে।

খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল বাতেন মৃধা নবজাতকের লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খাগড়াছড়ির আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। লাশটি কীভাবে নদীতীরে এল, সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

