রুহুল কুদ্দুস ও তাঁর স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন
জেলা

আয়কর ফাঁকির মামলায় খালাস রুহুল কুদ্দুস, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলেন তাঁর স্ত্রী

প্রতিনিধিনাটোর

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার (দুলু) আয়কর ফাঁকির মামলায় খালাস পেয়েছেন। মামলা থেকে খালাসের পরপরই তাঁর স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন নাটোর-২ (সদর ও নলডাঙ্গা) আসন থেকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নাটোরের জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ঢাকার ৪ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক রবিউল আলম জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) করা একটি মামলার রায়ে গতকাল রোববার দুপুরে রুহুল কুদ্দুসকে খালাস দেন। এর কয়েক ঘণ্টা পরই তাঁর স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন নাটোরের রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন করেন। বিকেলেই রিটার্নিং কর্মকর্তা তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। নাটোর–২ আসনে বিএনপির প্রার্থী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল দুপুরে সাবিনা ইয়াসমিন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর লিখিত আবেদন করেন। আবেদনে তিনি ব্যক্তিগত কারণে নির্বাচন থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করেন।

এ বিষয়ে সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, তিনি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা বৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। তবে একই আসনে তাঁর স্বামী বিএনপির দলীয় মনোনীত প্রার্থী হওয়ায় তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। দলের মনোনীত প্রার্থীকে বিজয়ী করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

আয়কর ফাঁকির মামলায় খালাস পাওয়ার বিষয়ে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এনবিআর। তাঁকে হয়রানি করার জন্য ১৭ বছর আগে মামলাটি করা হয়েছিল। মামলার রায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়েছে।

