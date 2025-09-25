রাতে কুপিয়ে হত্যা, সকালে বিদ্যালয়ের মাঠে মিলল লাশ

যশোরের অভয়নগর উপজেলায় নসিব তালুকদার (৫০) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে নলামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
নসিব তালুকদারের বাড়ি বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার সাবোখালী গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শ্বশুরবাড়ি অভয়নগরের গোপিনাথপুর গ্রামে বসবাস করছিলেন।
পুলিশ জানায়, লাশের মুখমণ্ডল, বুক ও গলার দুই পাশে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের একাধিক চিহ্ন রয়েছে। পুলিশের ধারণা, পাশের মাছের ঘেরে মাছ চুরি করতে গিয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।
স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাতের কোনো এক সময় নসিব তালুকদার নলামারা গ্রামের গোবিন্দ বিশ্বাসের (৫৫) মাছের ঘেরে মাছ চুরি করতে যান। তখন তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় এবং লাশ বিদ্যালয়ের সামনে ফেলে রাখা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা বিদ্যালয়ের মাঠে লাশটি পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে সকাল আটটার দিকে অভয়নগর থানা এবং উপজেলার আমতলা পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। এর আগেও মাছ চুরির অভিযোগে তিনি কয়েকবার ধরা পড়েছেন বলে জানান স্থানীয়রা।
নসিব তালুকদারের ছেলে বাপ্পী তালুকদার বলেন, তাঁর বাবা ছিলেন মাছ ব্যবসায়ী।
অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে এম রবিউল ইসলাম বলেন, নসিব তালুকদারের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।