নির্বাচনকে সামনে রেখে গাজীপুরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে
সাংবাদিকেরা সত্য তুলে ধরায় পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে গুজব অনেকটা কমেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

প্রতিনিধিগাজীপুর

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘পার্শ্ববর্তী দেশ অনেক সময় অনেক গুজব রটায়। তবে আপনারা (সাংবাদিকেরা) সত্য ঘটনা প্রকাশ করায় তাদের গুজব অনেকটা কমেছে। তারা মিথ্যা তথ্য রটালে আপনারা সঠিক মাধ্যমে সেটি প্রতিহত করবেন।’

আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে এ কথাগুলো বলেন উপদেষ্টা।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘দুষ্কৃতকারীরা অনেক কিছু বলবে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ দুষ্কৃতকারীরা যেন কোনো কার্যক্রম চালাতে না পারে, এ জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ জন্য আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার। কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল অনেক সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক গুজব রটাবে, এ বিষয়ে আপনাদের (সাংবাদিকদের) সচেতন থাকতে হবে। এ ছাড়া যারা জামিনে মুক্তি পাচ্ছে, তারা যদি অন্যায় করে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে আইনের আওতায় আনা হবে।’

নির্বাচন নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ছিল। পাশাপাশি গাজীপুরের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে কতগুলো ফ্যাক্টর আছে, তবে জনগণ যখন নির্বাচনমুখী হয়ে যাবে, তখন সব অপপ্রচার ও চেষ্টা বিফলে যাবে। আরেকটি হলো, যাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের একটা ভূমিকা ও নির্বাচন কমিশনের একটা ভূমিকা আছে। সবার সম্মিলিত চেষ্টা থাকলে নির্বাচনে কোনো সমস্যা হবে না।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নাফিজা আরেফিন, মহানগর পুলিশের কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান, পুলিশ সুপার চৌধুরী মো. যাবের সাদেকসহ কারা কর্তৃপক্ষ, ফায়ার সার্ভিস, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন স্তরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিরা।

