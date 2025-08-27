সমালোচনার মুখে আবার রাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন

সমালোচনার মুখে পরিবর্তন করা হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ। ভোট গ্রহণের নতুন তারিখ ঠিক করা হয়েছে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর।
এর আগে আজ বুধবার দুপুরে শারদীয় দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠীর দিনে (২৮ সেপ্টেম্বর) ভোট গ্রহণের নতুন তারিখ নির্ধারণ করেছিল নির্বাচন কমিশন। প্রথমে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৫ সেপ্টেম্বর।
মহাষষ্ঠীর দিনে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করায় ক্যাম্পাসজুড়ে সমালোচনার মুখে আজ বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় জরুরি সভায় বসে নির্বাচন কমিশন। সভায় সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্বাচনের নতুন তারিখ ও তফসিল পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বৈঠক শেষে আজ রাত সাড়ে ৯টার দিকে সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মহাষষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্বাচনের তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর পুনর্নির্ধারণ করা হলো।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ২৮ সেপ্টেম্বর কর্মদিবস থাকায় সেদিন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল জানিয়ে অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা পূর্বনির্ধারিত ১৫ সেপ্টেম্বরই নির্বাচন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি মানতে গিয়েই ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়েছে।’
সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, ৩১ আগস্ট বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে; মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাবে ১ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত; মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে ৮ সেপ্টেম্বর; প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ৯ সেপ্টেম্বর; মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে ১৫ সেপ্টেম্বর; প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ১১ সেপ্টেম্বর।
২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ করা হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনগুলোর বেশ কিছু দাবি ও ছাত্রদলের দুই মাস সময় চাওয়ার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার ও আজ দুই দফা নির্বাচন কমিশনের জরুরি সভা হয়। গতকালের সভা শেষে বিকেল পৌনে ৫টার দিকে সংবাদ সম্মেলনে মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় ৫ দিন বৃদ্ধিসহ তিনটি সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।