দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, স্থানীয়দের পিটুনিতে প্রাণ গেল হামলাকারীরও

যশোরে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এক মুদিদোকানিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পরে নিহত ব্যক্তির স্বজন ও স্থানীয় লোকজনের মারধরে নিহত হয়েছেন হামলাকারীও। আজ মঙ্গলবার বিকেলে যশোরের চৌগাছা উপজেলার সলুয়া কলেজের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র এ কথা জানিয়েছে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন যশোর সদর উপজেলার জগহাটি গ্রামের রফিকুল ইসলাম (৪৫) ও আব্দুল আলিম (৩৫)। রফিকুল ইসলাম মুদিদোকানি। আব্দুল আলিমের পেশা জানা যায়নি।
পুলিশ জানায়, আজ মঙ্গলবার বিকেলে রফিকুল ইসলাম বাড়ি থেকে বাইসাইকেলে করে চৌগাছা উপজেলার সলুয়া এলাকায় তাঁর দোকানে যাচ্ছিলেন। সলুয়া কলেজের সামনে পৌঁছালে আব্দুল আলিম তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালান। তিনি ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে রফিকুলের মাথা ও মুখমণ্ডলে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন। এ ঘটনায় রফিকুল গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দেন। ঢাকায় নেওয়ার পথে সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্বজনেরা তাঁর লাশ যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যান।
পুলিশ আরও জানায়, রফিকুলের ওপর হামলার ঘটনায় তাঁর স্বজন ও স্থানীয় লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে হামলাকারী আব্দুল আলিমকে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করেন। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আবুল বাশার বলেন, রফিকুলের কাছ থেকে একটা জমি কিনেছিলেন আলিম। কিন্তু রফিকুল জমিটি আলিমকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন না। এটা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দুই বছর ধরে বিরোধ চলছিল। সেই বিরোধের জেরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। আগামীকাল বুধবার লাশ দুটি ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এরপর মামলা করা হবে।