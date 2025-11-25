গাজীপুরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে দুই পুলিশ সদস্য জখম

গাজীপুরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে নগরের মধ্য ভোরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
আহতরা হলেন—গাজীপুর মেট্রোপলিটন সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আবদুর রশিদ ও কনস্টেবল সাইফুল ইসলাম। আটক মো. আব্রাহাম (১৯) গাজীপুর মহানগরীর ঘোড়া এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর সদর থানার এএসআই আবদুর রশিদ ও কনস্টেবল সাইফুল ইসলাম সোমবার মধ্যরাতে একটি অভিযানে মধ্য ভোরা এলাকায় যান। পথে একদল ছিনতাইকারী তাঁদের ওপর হামলা চালায়। তাঁরা দুজন মারাত্মকভাবে জখম হন। এ সময় আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। ওই দুই পুলিশ সদস্যকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছিনতাইকারী দলের সদস্য আব্রাহামকে আটক করে।
হাসপাতালের পরিচালক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বলেন, পুলিশ সদস্য আবদুর রশিদের কপাল ও ঠোঁটে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় সেখানে সেলাই করতে হয়েছে। এ ছাড়া তিনি হাঁটুতেও আঘাত পেয়েছেন। অপর পুলিশ সদস্য সাইফুল ইসলাম মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দুটি দাঁত ভেঙে গেছে, ঠোঁট ও চোখেও আঘাত পেয়েছেন। হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
গাজীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ছিনতাইকারীদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশের অভিযান চলমান। একজনকে আটক করা হয়েছে, তিনি বর্তমানে থানা হেফাজতে রয়েছেন। এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে।