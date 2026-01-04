বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে ওই শিক্ষার্থীর গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের বৌলতলী থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ওই শিক্ষার্থীর নাম শুভ বৈরাগী। তিনি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। ১ জানুয়ারি শুভ ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন। সেখানে প্রেমঘটিত বিষয়ে তাঁকে হেনস্তা করার ঘটনা উল্লেখ করেন।
ফেসবুক পোস্টে শুভ লেখেন, দুই বছরের বেশি সময় ধরে এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। প্রেমিকার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে ওই বাড়িতে গেলে পরিবারের কয়েকজন তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে মারধর করা হয় এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে একটি মিথ্যা ভিডিও তৈরি করতে বাধ্য করা হয়, যেখানে তাঁকে চুরির অপবাদ স্বীকার করানো হয়। এতে তাঁর সামাজিক সম্মান ও মানসিক স্থিতি ভেঙে পড়ে বলে পোস্টে উল্লেখ করেন তিনি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান শারমিন আক্তার বলেন, ‘শুভর মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। কিছুদিন আগেই তার স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষা শেষ হয়েছে। হঠাৎ এমন খবর পেয়ে আমরা ভেঙে পড়েছি। তার ফেসবুক পোস্টে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো খতিয়ে দেখা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে আমরা তা নেব।’
শুভ বৈরাগীর মৃত্যুতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শুভর সহপাঠীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক প্রকাশ করছেন এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন।
গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘শুভ বৈরাগীর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। আমরা এ ঘটনার তদন্তপ্রক্রিয়া শুরু করেছি। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।’