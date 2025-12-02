লোহাগাড়ায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী তরুণ নিহত

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের বার আউলিয়া ডিগ্রি কলেজের সামনে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত তরুণের নাম হাসান রিয়াদ (২৬)। তিনি একই উপজেলার চরম্বা ইউনিয়নের লুকতার বরপাড়া এলাকার আবদুল কুদ্দুসের ছেলে। সাত মাস বয়সী একটি মেয়েসন্তান রয়েছে তাঁর। লোহাগাড়ার চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার ফাজিল শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন রিয়াদ।
নিহত তরুণের খালাতো ভাই মো. জুনাইদ প্রথম আলোকে বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি বাড়ির পাশে জামছড়ি সেতু এলাকায় একটি দোকানদারি করতেন রিয়াদের। দোকানে মুঠোফোনে আর্থিক লেনদেন সেবা, প্রিন্টিংয়ের কাজ ও ইলেকট্রনিক পণ্য বিক্রি করতেন।
জুনাইদ বলেন, ‘গতকাল রাতে লোহাগাড়া সদর ইউনিয়নের সুখছড়ি গ্রামে আমাদের নানার বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলযোগে চরম্বায় নিজেদের বাড়িতে ফিরছিলেন রিয়াদ। এ সময় একটি ট্রাক উল্টো পথে এসে রিয়াদকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।’
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সালাউদ্দিন চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ও দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করে। তবে ট্রাকের চালক পালিয়ে গেছেন। নিহত তরুণের লাশ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।