রাজশাহীতে ট্রাকচাপায় কলেজছাত্র নিহত, ট্রাকে আগুন

রাজশাহীতে ট্রাকের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর সঙ্গে থাকা আরেক আরোহী আহত হন। আজ শনিবার বিকেলে নগরের চৌদ্দপাই বিহাস মোড়ে রাজশাহী–নাটোর মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেন।
নিহত নাইম ইসলাম (২৩) রাজশাহী কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি নগরের মাসকাটাদীঘি এলাকার বাসিন্দা। আহত রোহান ইসলামও (২২) একই এলাকার বাসিন্দা। তাঁকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নগরের বিমান চত্বর এলাকায় একটি আইটি সেন্টারে অনলাইনে কাজ করতেন নাইম। নাইম ও রোহান মোটরসাইকেলে মাসকাটাদীঘি এলাকা থেকে নগরের বিমান চত্বর এলাকার ওই আইটি সেন্টারে যাচ্ছিলেন। বিকেল চারটার দিকে মোটরসাইকেলটি চৌদ্দপাইয়ের বিহাস মোড়ে পৌঁছালে নগরের বিনোদপুরের দিক থেকে আসা একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে তাঁরা ছিটকে পড়েন। এরপর ওই ট্রাকের নিচেই চাপা পড়েন নাইম এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ও পথচারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা ট্রাকটিতে আগুন ধরিয়ে দেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভায় এবং আহত রোহানকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।
মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মালেক বলেন, ঘটনার পর ক্ষুব্ধ জনতা ট্রাকটিতে আগুন ধরিয়ে দেন। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে ওই শিক্ষার্থীর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।