মাদারীপুরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে আওয়ামী লীগের ৫০ জনের নামে মামলা, গ্রেপ্তার ১

মাদারীপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে গাছ ফেলে অবরোধ কর্মসূচি পালনের ঘটনায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৫০ জন নেতা–কার্মীর নামে একটি মামলা করা হয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় কালকিনি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু তালেব বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলাটি করেন।
এই মামলায় আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাঁর নাম মহিউদ্দিন হাওলাদার (৪৫)। তিনি কালকিনি পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি।
কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মোহাম্মদ সোহেল রানা প্রথম আলোকে বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লোকজন মহাসড়কে অবরোধ কর্মসূচি পালন করায় তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা করেছে। কর্মসূচিতে নেতৃত্বে দেওয়া নেতা–কর্মীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এজাহারভুক্ত ৫০ জনকে আসামি করে অন্যদের গং হিসেবে ধরা হয়েছে। এ মামলায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
গতকাল সকাল সাড়ে ৬টার দিকে অনলাইনে ঘোষিত আওয়ামী লীগের শাটডাউন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে গোপালপুর এলাকায় একাধিক গাছ ফেলে অবরোধ করা হয়। এ সময় মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভও করেন দলের নেতা–কর্মীরা। একটি বিক্ষোভ মিছিলও বের করা হয়। প্রায় চার ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর সকাল সাড়ে ৯টায় কালকিনি ও ডাসার থানার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস আন্দোলনকারীদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভোর থেকে গোপালপুর বাসস্ট্যান্ডের উত্তর পাশে জড়ো হন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। পরে যন্ত্র দিয়ে ১০ থেকে ১২টি গাছ কেটে মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে ফেলে রাখেন তাঁরা। এ ঘটনায় উভয় পাশে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। দূরপাল্লার যাত্রী ও চালকদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ সময় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন নেতা-কর্মীরা এবং নানা স্লোগান দেন।
এ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন কালকিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মীর গোলাম ফারুক ও কালকিনি পৌরসভা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র এনায়েত হোসেন হাওলাদার। মহাসড়কে একটি ভ্যান এনে সেটিকে মঞ্চের মতো সাজিয়ে তাঁরা দুজন বক্তব্য দেন।