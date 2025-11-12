কেন্দ্র থেকে যুবদলকে সতর্কবার্তা, নতুন সংকট তৈরি করা হয়নি বলে জানালেন ফরিদপুরের নেতারা

কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ছাড়া কোনো কর্মসূচি পালন না করতে দেশব্যাপী জেলা ও মহানগর যুবদলকে আবার সতর্ক করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটি। গতকাল মঙ্গলবার রাতে যুবদলের সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পূর্বানুমতি ও দপ্তর সেলের সঙ্গে সমন্বয় ছাড়া কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে না। নির্দেশনা অমান্য করলে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা এ নির্দেশনার বাইরে থাকবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, সভাপতি আবদুল মোনায়েম (মুন্না) ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলামের (নয়ন) নির্দেশনায় এ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ১৯ অক্টোবর ফরিদপুর সদরের পরমানন্দপুরে সাবেক সংসদ সদস্য হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদের গণসংযোগে হামলার অভিযোগ ওঠে যুবদলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এরপর জেলা ও মহানগর যুবদলের নেতাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় কেন্দ্রীয় কমিটি। পরে তাঁরা ঢাকায় গিয়ে ব্যাখ্যা দেন এবং ফিরে গিয়ে ফরিদপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তাঁরা জানান, বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী; নির্বাচনী মাঠে কাউকে বাধা বা হয়রানি না করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র।
নতুন সতর্কবার্তার বিষয়ে ফরিদপুর মহানগর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রেজোয়ান বিশ্বাস বলেন, এটি শুধু ফরিদপুর নয়, দেশের সব জেলা ও মহানগর কমিটির জন্য প্রযোজ্য। কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে কেউ সাংগঠনিক কোনো উদ্যোগ নিতে পারবে না।
জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘আমরা এককভাবে এ–জাতীয় চিঠি পাওয়ার মতো স্থানীয় পর্যায়ে নতুন করে কোনো সংকট তৈরি করিনি। সারা দেশের কমিটিকেই একই চিঠি দেওয়া হয়েছে।’