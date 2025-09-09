ফেনীর দাগনভূঞায় সড়ক দুর্ঘটনায় এনজিও কর্মকর্তার মৃত্যুর পর ঘটনাস্থলে পুলিশ ও পথচারীদের ভিড়। আজ সকালে দাগনভূঞার তুলাতলী এলাকায়
জেলা

ট্রাকের ধাক্কায় হেলমেট ভেঙে থেঁতলে যায় মাথা, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু এনজিও কর্মকর্তার

প্রতিনিধিফেনী

ফেনীর দাগনভূঞায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একটি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ব্যবস্থাপক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কের দাগনভূঞার তুলাতলীতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম শামসুজ্জামান খান (৩২)। তিনি নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা থানার কলাপাড়া এলাকার আবদুর রফিক খানের ছেলে। তিনি বেসরকারি সংস্থা দিশার নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ শাখার ব্যবস্থাপক ছিলেন।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, আজ সকালে দাগনভূঞায় অফিসের কাজ সেরে নিজের মোটরসাইকেলে নোয়াখালী ফিরছিলেন শামসুজ্জামান খান। তাঁর মোটরসাইকেলটি সকাল আটটার দিকে ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কের তুলাতলী পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে দ্রুতগতির একটি ভারী যান তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে তাঁর হেলমেট ভেঙে মাথার ডান পাশ ও ডান চোখ থেঁতলে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে মর্গে পাঠিয়েছে।

ফেনীর মহিপাল হাইওয়ে থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হারুন উর রশিদ বলেন, দুর্ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বেসরকারি সংস্থা দিশার ফেনী সদর শাখার ব্যবস্থাপক মুজিবুর রহমান বলেন, বেগমগঞ্জের শাখা ব্যবস্থাপক শামসুজ্জামান খান বেগমগঞ্জ অফিসের মেসে থাকতেন। তিনি একটি চেকে স্বাক্ষর করার জন্য দাগনভূঞা এসেছিলেন। ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পড়েন।

নেত্রকোনায় শামসুজ্জামানের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে বলে জানান দিশার জোনাল ম্যানেজার মো. জহিরুল ইসলাম। তাঁরা ফেনীর পথে রওনা দিয়েছেন।

