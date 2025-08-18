সিঙ্গাইরে ডাকাত দলের হামলায় এক ব্যক্তি নিহত, চারটি গরু লুট

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলায় ডাকাত দলের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মহর উদ্দিন (৭৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। ডাকাতেরা তাঁর বাড়ি থেকে চারটি গরু লুট করে নিয়ে গেছে।
আজ সোমবার সকালে ঢাকার সাভারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মহর উদ্দিনের মৃত্যু হয়। এর আগে গতকাল রোববার গভীর রাতে তাঁর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। নিহত মহর উদ্দিন উপজেলার তালেবপুর ইউনিয়নের তালেবপুর গ্রামের মৃত শফি উদ্দিনের ছেলে।
সিঙ্গাইর থানা-পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রোববার রাত আড়াইটার দিকে মাঝারি আকারের একটি ট্রাক নিয়ে ১০ থেকে ১২ জন ডাকাত তালেবপুর গ্রামে মহর উদ্দিনের বাড়িতে হানা দেয়। ডাকাতেরা বাড়ির গোয়ালঘর থেকে গরু লুট করতে গেলে মহর উদ্দিন বাধা দেন। তখন তাঁকে দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। এরপর ডাকাত দল ট্রাকে করে চারটি গরু নিয়ে পালিয়ে যায়।
গুরুতর আহত অবস্থায় মহর উদ্দিনকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকাল ১০টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্বজনেরা লাশ বাড়িতে নিয়ে আসেন।
এ বিষয়ে সিঙ্গাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জে ও এম তৌফিক আজমের সরকারি মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি তা ধরেননি। জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ সুপার (সিঙ্গাইর সার্কেল) ফাহিম আসজাদ বলেন, বাড়ি থেকে গরু চুরি করে যাওয়ার সময় বাড়ির মালিক দেখে ফেলেন। এ সময় হামলায় ওই ব্যক্তি আহত হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আরও বলেন, নিহত ব্যক্তির লাশের ময়নাতদন্ত করা হবে। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ করা হলে মামলা নেওয়া হবে।