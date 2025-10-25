সোহেল রানা
নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় ছাত্রদল নেতা নিহত

প্রতিনিধিনাটোর

নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ছাত্রদলের এক নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত আটটার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত ব্যক্তির নাম সোহেল রানা (২৪)। তিনি বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নের বাসুদেবপুর সাজীপাড়ার সাহেব আলীর ছেলে ও ইউনিয়ন ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি।

স্থানীয় বাসিন্দা ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে আত্রাই-নাটোর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোহেল রানা মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত হন। ওই অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাত আটটার দিকে তিনি মারা যান।

এ বিষয়ে নলডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বলেন, বিএনপি একজন নিবেদিত কর্মী হারাল। চলতি বছর সোহেল রানা নবাব সিরাজ–উদ্‌–দৌলা সরকারি কলেজ থেকে রসায়ন বিভাগ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। তিনি এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন।

