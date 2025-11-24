জামালপুরে সাবেক এমপিসহ ৩৫৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার মধ্যবাজারে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা, ককটেল নিক্ষেপ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নুর মোহাম্মদসহ ৩৫৯ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার বকশীগঞ্জ উপজেলা গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক শাহরিয়ার আহমেদ (সুমন) বাদী হয়ে থানায় মামলাটি করেন। তবে আজ সোমবার মামলার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।
এক বছর চার মাস আগের দুটি ঘটনায় মামলাটি করা হয়েছে। এতে ৫৯ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় ২০০ থেকে ৩০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাবেক জনপ্রতিনিধি ও নেতা-কর্মী।
উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন জামালপুর-১ (দেওয়ানগঞ্জ-বকশীগঞ্জ) আসনের সাবেক এমপি নুর মোহাম্মদ ও তাঁর ভাই সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহীনা বেগম, সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুমান তালুকদার ও জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য শিলা সারোয়ার প্রমুখ।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গত বছরের ১৭ ও ১৮ জুলাই বিকেলে উপজেলার মধ্য বাজারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা, ককটেল বিস্ফোরণ, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করেন আসামিরা।
মামলার বাদী শাহরিয়ার আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলার সময় আওয়ামী লীগের দোসররা প্রকাশ্যে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর হামলা করেছিল। এর ভিডিও ও স্থিরচিত্র আছে। সব তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে মামলাটি করা হয়েছে। মামলায় যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সবাই ঘটনায় জড়িত।’
এত দিন পর কেন এই মামলা—এমন প্রশ্নের জবাবে বাদী বলেন, ‘আওয়ামী লীগের দোসরদের মধ্যে ন্যূনতম কোনো অনুশোচনাবোধ নেই। এখন তারা বিভিন্ন জায়গায় নাশকতার চেষ্টা করবে। তাই মামলাটি করেছি।’
মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ। তিনি বলেন, মামলার বেশির ভাগ আসামি ৫ আগস্টের পর থেকে পলাতক। তবে তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনার ছবি ও ভিডিও আছে। এরপরও মামলাটি ভালোভাবে তদন্ত করে দেখা হবে।