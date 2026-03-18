ঈদে বাড়ি ফেরার পথে বগুড়ায় ভাই–বোনসহ দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত

ঈদে বাড়ি ফেরার পথে বগুড়ার শেরপুরে মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে শেরপুর উপজেলার ছোনকা এলাকায় ঢাকা–বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতেরা হলেন রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার তালুক শাহাবাজ গ্রামের মমিনুল ইসলাম (৫৫), তাঁর বোন শিউলি বেগম (৪৫) এবং কিশোরী মোছা. তায়েবা (১৫)। সে একই এলাকার শহিদুল ইসলামের মেয়ে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ঢাকা থেকে রংপুরগামী মাইক্রোবাসটিতে চালকসহ ১৪–১৫ জন ছিলেন। দ্রুতগতিতে চলার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি সড়কের বিভাজকে আঘাত করে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও দুজনের মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনায় মাইক্রোবাসটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। আহত ব্যক্তিদের স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শেরপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা বখতিয়ার উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে একজনকে মৃত ও চারজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আহত ব্যক্তিদের বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজন মারা যান।
শেরপুর হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) নূর হোসেন জানান, মাইক্রোবাসে থাকা যাত্রী ১৪–১৫ জন যাত্রী ঢাকা থেকে রংপুর যাচ্ছিলেন। চালকের বেপরোয়া গতির কারণে ঘটে এই দুর্ঘটনা। পরে চালক ঘটনাস্থল থেকে সটকে পড়েন। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।