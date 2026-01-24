ফেনীতে খেলার মাঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

ফেনীর সোনাগাজীতে ফুটবল খেলার মাঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার মতিগঞ্জ ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত স্কুলছাত্রের নাম সাঈদ হোসেন (১৬)। সে সোনাগাজী উপজেলার একই গ্রামের নাছির আহমেদের ছেলে। সে স্থানীয় মতিগঞ্জ আর এম হাট কে উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে সাতবাড়িয়া গ্রামের হেকিম ডাক্তার বাড়ির পাশে ফুটবল খেলার আয়োজন হয়। এতে সাঈদ হোসেনও অংশ নেয়। খেলা শেষে বিদ্যুতের সংযোগ খুলতে গিয়ে সাঈদ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয় বাসিন্দা আমজাদুর রহমান বলেন, ‘আকর্ষণীয় একটি ফুটবল ম্যাচ হয়েছে। খেলা শেষে এমন দুর্ঘটনা হবে আমরা কল্পনাও করিনি। স্কুলছাত্র সাঈদ অত্যন্ত ভালো মনের কিশোর ছিল। তার অকালমৃত্যুতে আমরা বাক্রুদ্ধ।’
সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুল ইসলাম বলেন, ‘অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল থেকেই তার লাশ স্বজনেরা বাড়ি নিয়ে গেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ নিহত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তবে তাদের কোনো অভিযোগ নেই বলে পুলিশকে জানানো হয়েছে।’