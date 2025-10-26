রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুইমিংপুলে ডুবে ছাত্রীর মৃত্যু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুইমিংপুলে ডুবে এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। রোববার বিকেলে সাঁতার কাটতে সুইমিংপুলে নেমে তিনি ডুবে যান। পরে তাঁকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত সায়মা হোসাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক শেষ বর্ষ এবং মন্নুজান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। তাঁর বাড়ি কুষ্টিয়ায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শংকর কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে এখানে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি। মৃত্যুর কারণ জানার জন্য ময়নাতদন্ত করতে হবে। আমরা মরদেহটি ময়নাতদন্ত বা আইনি প্রক্রিয়ার জন্য মর্গে প্রেরণ করেছি।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে।