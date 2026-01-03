ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে অসুস্থ, চিকিৎসাকেন্দ্রে বসেই পরীক্ষা দিলেন দুই ছাত্রী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে বসেই প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন দুই ছাত্রী। ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁদের এই সুযোগ দেয় কর্তৃপক্ষ। আজ শনিবার দুপুরে দুজন পরীক্ষা দিয়েছেন।
পরীক্ষা দেওয়া ওই দুই ছাত্রী হলেন কোহিনূর আক্তার ও সাদিয়া আক্তার। কোহিনূর চট্টগ্রাম মহিলা কলেজ ও সাদিয়া লক্ষ্মীপুরের রামগতি আহমদিয়া ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কোহিনূরের পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল জীববিজ্ঞান অনুষদ আর সাদিয়ার কেন্দ্র ছিল নতুন কলা ভবন (শহীদ হৃদয় তরুয়া ভবন)।
পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মু. জাফর উল্লাহ তালুকদার বলেন, ‘দুজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হওয়ায় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারেননি। তাঁদের জন্য আমরা চিকিৎসাকেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।’
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ছিল। বেলা ১১টা ১৫ মিনিট থেকে এ পরীক্ষা শুরু হয়। শেষ হয় দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে। সকালে কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে এই দুই শিক্ষার্থী হঠাৎ বমি করা শুরু করেন। পরে তাঁদের চিকিৎসাকেন্দ্রে নেওয়া হয়। অসুস্থ এ দুই শিক্ষার্থীর পরীক্ষার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আইন বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল্লাহ আল মামুন ও অধ্যাপক মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন।
জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ চিকিৎসা কর্মকর্তা সাঈদা আক্তার বলেন, ‘খাবার না খাওয়া ও রাতের পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমরা তাঁদের বমি প্রতিরোধক ওষুধ দিয়েছি। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।’
গত বছরের মতো এ বছরও দেশের তিনটি কেন্দ্রে একযোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ২০ হাজার ৫৪২ জন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৩ হাজার ৩৬৬ জন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ৭ হাজার ৫৯৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেওয়ার কথা।
পরীক্ষা কমিটির তথ্যমতে, ‘ডি’ ইউনিটে মোট সাধারণ আসন রয়েছে ৮৪৯টি। এসব আসনের বিপরীতে মোট পরীক্ষার্থী ৫১ হাজার ৫০৫ জন। এই ইউনিটের আওতায় সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ৯টি বিভাগ, আইন অনুষদের আইন বিভাগ ও জীববিজ্ঞান অনুষদের দুটি বিভাগসহ মোট ১২টি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।