‘সুস্থ–সবল ভাই এয়ারপোর্টে নামল, ফিরল লাশ হয়ে’

‘সুস্থ সবল ভাই দেশে এল, এয়ারপোর্টে (বিমানবন্দর) নামলও। কিন্তু এখন ঢাকা থেকে আসছে লাশ হয়ে। এর চেয়ে কষ্টের আর কী হতে পারে।’
কথাগুলো বলছিলেন চট্টগ্রামের বাঁশখালীর হেফাজ উদ্দিন। আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁর ভাই নাজিম উদ্দিন সিকদারের মৃত্যু হয়েছে। দেশে ফেরার আনন্দ নিয়ে তিনি সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ওমান থেকে ঢাকা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন। ইমিগ্রেশন শেষ করে বের হতেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরের কর্মীরাও তাঁকে হাসপাতালে নেন। সেখানেই চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত নাজিম উদ্দিনের বাড়ি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার গন্ডামারা ইউনিয়নের পূর্ব বড়ঘোনা ছমদ আলী সিকদার পাড়ায়। তিনি ওই গ্রামের মৃত হাছান সিকদারের ছেলে। পরিবারের সূত্র জানায়, ব্যবসায়িক কারণে তিনি প্রায় ১৮ বছর ধরে প্রবাসে থাকতেন। তাঁর ওমানে একটি খাবার হোটেল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে পোশাকের ব্যবসা রয়েছে। পরিবারের লোকজন গ্রামে থাকায় তিনি প্রায়ই বাঁশখালীতে আসতেন।
নিহতের ভাই হেফাজ উদ্দিন বলেন, ‘আমার ভাই প্রায়ই দেশে আসা–যাওয়া করত। মঙ্গলবার সকালে দেশে আসার কথা জানালেও কোন বিমানে এসেছিল, তা জানা ছিল না। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমরা আগারগাঁও গিয়ে মরদেহ নিয়ে আসি।’