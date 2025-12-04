ঢাকায় লাঠিপেটার প্রতিবাদে সিলেটে বাম গণতান্ত্রিক জোটের বিক্ষোভে পুলিশের বাধা

ঢাকায় বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চা, বাংলাদেশ জাসদ ও জাতীয় গণফ্রন্টের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের বাধা এবং লাঠিপেটার প্রতিবাদে সিলেটে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলেও পুলিশ বাধা দিয়েছে। পুলিশের বাধার মুখে বিক্ষোভ মিছিল করতে পারেননি বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চার সিলেট জেলার নেতারা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে নগরের চৌহাট্টা এলাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হন সিলেট জেলার বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চার নেতারা। পরে শহীদ মিনারের সামনে থেকে ব্যানারসহ বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে চৌহাট্টা মোড়ের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে নেতা–কর্মীদের বেশ কিছু সময় উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। তাঁদের কেন বাধা দেওয়া হয়েছে জানতে চান। নেতারা ‘পুলিশ দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না’, ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’, ‘আমাদের বন্দর বিদেশিদের দেব না’—এমন বিভিন্ন¯স্লোগান দিতে থাকেন।
পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনেই প্রতিবাদী বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জাসদ কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট মহানগর সভাপতি জাকির আহমদ। এ সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, বাসদের সিলেটের আহ্বায়ক ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সিলেটের সভাপতি আবু জাফর, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) সিলেট জেলা শাখার সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পাল, বাসদ (মার্ক্সবাদী) সিলেট জেলার সমন্বয়ক সঞ্জয় কান্ত দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে নেতারা শহীদ মিনার এলাকা ত্যাগ করেন।
সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এমন কর্মসূচির বিষয়ে পুলিশকে জানানো হয়নি। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার স্পর্শকাতর এলাকা। যারা কর্মসূচি করছিল, তারা অন্যত্র এমন আয়োজন করলে বাধা থাকত না। শহীদ মিনারের সামনে তাদের আড়ালে অন্য নিষিদ্ধ কোনো সংগঠন যোগ দেওয়ার আশঙ্কা থাকে।
এর আগে দুপুরে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চা, বাংলাদেশ জাসদ ও জাতীয় গণফ্রন্টের সমাবেশ হয়। পরে বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে সম্পাদিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী লালদিয়া-পানগাঁও টার্মিনাল ইজারা চুক্তি বাতিল এবং নিউমুরিং ও পতেঙ্গা টার্মিনাল বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে যমুনা অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যেতে চাইলে বাধা দেয় পুলিশ। এ সময় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধাক্কাধাক্কি হয়। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের লাঠিপেটা করে পুলিশ। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছেন।