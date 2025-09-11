সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদ: ফরিদপুরে টানা তৃতীয় দিনের মতো মহাসড়ক অবরোধ

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে টানা তৃতীয় দিনের মতো ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেছেন এলাকাবাসী। আজ বৃহস্পতিবার সকালে এ কর্মসূচি শুরু হয়। এতে রাজধানীর সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ কার্যত অচল হয়ে পড়েছে।
হাইওয়ে পুলিশ জানায়, আজ সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের হামিরদী ইউনিয়নের মনসুরাবাদ এলাকায় ৬০ থেকে ৭০ জন এবং একই মহাসড়কের আলগী ইউনিয়নের সুয়াদি এলাকায় প্রায় ১২০ জন আন্দোলনকারী অবরোধ করেন। এ সময় তাঁরা সড়কে বিক্ষোভ করতে থাকেন। একইভাবে সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের হামিরদী ইউনিয়নের পুখুরিয়া, হামিরদী ও নওয়াপাড়া এলাকায় শতাধিক লোকজন গাছের গুঁড়ি ফেলে মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে ঢাকাগামী বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাসসহ শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। পরে সকাল সাড়ে সাতটার পর ভাঙ্গা গোলচত্বরেও বিক্ষোভকারীরা অবস্থান নেন।
অবরোধ চলাকালে আন্দোলনকারীরা বলেন, আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-৪ থেকে কেটে ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করার বিষয়টি তাঁরা কোনোভাবেই মানবেন না।
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রোকিবুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজ ভোর থেকে দুটি মহাসড়কেই কয়েক শ মানুষ বসে আছে। তারা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাস্তা না ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে। জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।’
৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন ভাঙ্গার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-৪ থেকে কেটে ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করে। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত কয়েক দিনে ভাঙ্গায় একাধিকবার মহাসড়ক অবরোধ, মানববন্ধন ও হাইকোর্টে রিট করা হয়েছে।