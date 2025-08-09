সকালের রোদ ধীরে ধীরে তেজি হয়ে উঠছে। এ রকম সময়ে জেলার নানা প্রান্ত থেকে নানা রঙের পোশাক পরা বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী, শিশু-কিশোর সমবেত হতে থাকেন একটি মিলনায়তনের সামনে। তাঁরা সবাই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। তাঁরা এসেছেন খাসিয়া পুঞ্জি, ত্রিপুরা পল্লি ও চা-বাগান থেকে।
আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আজ শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে তাঁরা জড়ো হয়েছিলেন মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম মৌলভীবাজার জেলা শাখা দিবসটি উদ্যাপনের আয়োজন করে। এবার দিবসের প্রতিপাদ্য—‘আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্থক প্রয়োগ’।
জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। দিবসের উদ্বোধন ঘোষণা করেন বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী অধিকার সুরক্ষা নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ডাডলি ডেরিক প্রেন্টিস। পরে বিভিন্ন দাবিসংবলিত ফেস্টুনসহ শহরে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের কোর্ট রোড, এম সাইফুর রহমান সড়ক, সিকান্দার আলী সড়ক, সৈয়দ মুজতবা আলী সড়ক হয়ে শিল্পকলা একাডেমিতে ফিরে আসে।
এরপর শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে শুরু হয় আলোচনা সভা। এতে সভাপতিত্ব করেন আদিবাসী ফোরাম মৌলভীবাজার জেলা শাখার সভাপতি ফ্লোরা বাবলী তালাং। আদিবাসী নেতা মনিকা খংলা ও লেনচার টংপেয়ার অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আদিবাসী ফোরামের মৌলভীবাজার জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জনক দেববর্মা। অতিথি ছিলেন ধরিত্রী রক্ষায় আমরার (ধরা) আহ্বায়ক ফাদার যোষেফ গোমেজ ও সদস্যসচিব শরিফ জামিল, হাওর রক্ষায় আমরা ও ধরার সিলেট সমন্বয়ক তোফাজ্জল সোহেল, বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী অধিকার সুরক্ষা নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আবুল হাসান, বাসদের মৌলভীবাজার জেলা শাখার সমন্বয়ক মইনুর রহমান, বাপার মৌলভীবাজারের প্রতিনিধি আ স ম সালেহ প্রমুখ। এ ছাড়া খাসি, গারো, মণিপুরি, ত্রিপুরা, ওঁরাও, ভূমিজ, কন্দ, গঞ্জু, তেলি, তাঁতি, কৈরি, সাঁওতাল, বাড়াইক, মুন্ডা, কুর্মিসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বক্তব্য দেন।
বক্তারা বলেন, সমাজের সব স্তরে বৈষম্য আছে। আদিবাসী-বাঙালি মিলে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করতে হবে। আদিবাসী দিবস উৎসবের দিন হওয়ার কথা। কিন্তু এদিন ভূমিসহ নানা সমস্যার কথা বলতে হচ্ছে। আদিবাসীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ভূমিসহ সব সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার।
বক্তারা আরও বলেন, আদিবাসীরা বিভিন্ন দিকে পিছিয়ে আছে। এ থেকে অগ্রসর হতে হলে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তবেই এগিয়ে যেতে পারবেন তাঁরা। আদিবাসীদের সন্তানেরা আর্থিক কারণে উচ্চশিক্ষা নিতে পারছেন না। আদিবাসীদের ভাষা-সংস্কৃতি বিপন্ন এখন। ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষা করতে হলে রাষ্ট্রসহ বিভিন্ন মাধ্যমের সহযোগিতা লাগবে। অধিকার আদায়ে নিজেদের জাগতে হবে, অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আদিবাসীরা অনেক সমস্যায় জর্জরিত। সবাই একত্র না হলে অধিকার আদায় সম্ভব হবে না। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন।
আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের এ আয়োজনে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে আছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারসহ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান; সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও ভূমি কমিশন গঠন; আদিবাসীদের সম্পর্কে বিকৃত, খণ্ডিত বা মিথ্যা প্রচারকারী সব গণমাধ্যম বা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ; ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯২৭ সালের বন আইন সংশোধনপূর্বক বনভূমির ওপর আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা; বৃহত্তর সিলেট বিভাগের বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে আদিবাসীদের ওপর বন বিভাগের করা মিথ্যা বন মামলা প্রত্যাহার করা; আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য ও নিরাপত্তা বিঘ্ন ঘটিয়ে পর্যটন ও ইকোপার্ক প্রকল্প গ্রহণ না করা; সামাজিক বনায়নের নামে আদিবাসীদের ভূমি দখল, উচ্ছেদ, নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ করা; খাসি জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন পানজুমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; ঝিমাই পুঞ্জিসহ বিভিন্ন পুঞ্জির পানগাছ কাটার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনা; বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সংগতি রেখে চা-শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, ভূমির অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা; জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০০৭ সালে গৃহীত আদিবাসীবিষয়ক ঘোষণাপত্র ও আইএলও কনভেনশন বাস্তবায়ন করা; আদিবাসীদের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও চাকরির ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অনুপাতে যৌক্তিক হারে কোটা সংরক্ষণ করা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদ্যাপন করা।